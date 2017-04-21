Агент: «Габигол будет отдан в аренду, если не будет получать шансы в „Интере“»

Вагнер Рибейро - агент нападающего «Интера» Габриэля Барбосы, заявил, что существует вероятность, что его клиент в следующем сезоне будет выступать за другой клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне бразилец, приобретенный «нерадзурри» в августе 2016 года за 29.5 млн евро у «Сантоса», имеет на своем счету лишь 153 игровых минуты - он всего 8 раз появлялся на поле.

«Вчера я был в Милане и разговаривал с руководством „Интера“.

Мы разрешим вопрос с Габиголом: если он не будет играть, если ему не будут давать шанс в будущем - причем не обязательно в стартовом составе, то Габриэль будет отдан в аренду в другой европейский клуб. В Бразилию он возвращаться не будет».