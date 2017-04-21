Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Габигол будет отдан в аренду, если не будет получать шансы в „Интере“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Барбоса Габриэль
Сегодня, 08:35 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Вагнер Рибейро - агент нападающего «Интера» Габриэля Барбосы, заявил, что существует вероятность, что его клиент в следующем сезоне будет выступать за другой клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне бразилец, приобретенный «нерадзурри» в августе 2016 года за 29.5 млн евро у «Сантоса», имеет на своем счету лишь 153 игровых минуты - он всего 8 раз появлялся на поле.

«Вчера я был в Милане и разговаривал с руководством „Интера“.

Мы разрешим вопрос с Габиголом: если он не будет играть, если ему не будут давать шанс в будущем - причем не обязательно в стартовом составе, то Габриэль будет отдан в аренду в другой европейский клуб. В Бразилию он возвращаться не будет».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:25 Моуриньо: «Сегодня Люк Шоу сделал кое-что новое» 0
07:20 Скоулз: «Для больших матчей МЮ нужен Рэшфорд, а не Ибрагимович» 7
05:42 Рой Кин: «Моуриньо забил последний гвоздь в крышку гроба Руни» 11
Вчера
20:48 Кэмпбелл: «Гвардиола может сделать из Стоунза одного из лучших защитников мира» 4
16:22 Дель Пьеро: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов» 25
15:46 Пиоли: «„Интеру“ не хватает концентрации» 4
15:24 Шустер: «В полуфинале Лиги чемпионов „Реал“ встретится с „Атлетико“» 36
15:04 Маротта: «Руководство „Ювентуса“ полностью устраивает Аллегри» 6
14:52 Клопп: «Харт - вратарь высочайшего уровня. Но у нас уже есть такие» 10
14:43 Шустер: «„Реал“ является фаворитом в матче с „Барселоной“» 26
все материалы по этой теме
Турниры