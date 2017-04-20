Дель Пьеро: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов»
Сегодня, 16:22 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Роман Мельник
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры своей бывшей команды, после того как «бьянконери» прошли «Барселону» и пробились в полуфинал Лиги чемпионов:
«Они сделали то, что должны были сделать, при этом не позволив ничего сделать „Барселоне“. „Ювентус“ достиг полуфинала во второй раз за три года, и это очень важная тенденция.
Два года назад „Ювентус“ было даже как-то неловко сравнивать с „Барселоной“, но сейчас мы увидели, что они ничем не уступают, даже на эмоциональном уровне. Они защищались, как единая великолепная команда, и показали, что „Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов».
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Полуфиналисты Лиги чемпионов определены, и завтра в ходе жеребьевки определятся пары, а пока «Соккер.ру» делится самой важной информацией о каждой из четырех команд.
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А в полуфинале порвать кого-нибудь из Мадрида!!!
Другие варианты будут просто не справедливыми.