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Дель Пьеро: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Дель Пьеро Алессандро
Сегодня, 16:22 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Роман Мельник

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился впечатлениями от игры своей бывшей команды, после того как «бьянконери» прошли «Барселону» и пробились в полуфинал Лиги чемпионов:

«Они сделали то, что должны были сделать, при этом не позволив ничего сделать „Барселоне“. „Ювентус“ достиг полуфинала во второй раз за три года, и это очень важная тенденция.

Два года назад „Ювентус“ было даже как-то неловко сравнивать с „Барселоной“, но сейчас мы увидели, что они ничем не уступают, даже на эмоциональном уровне. Они защищались, как единая великолепная команда, и показали, что „Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов».

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