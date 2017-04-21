Скоулз: «Для больших матчей МЮ нужен Рэшфорд, а не Ибрагимович»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз после ответного матча бывшей команды против «Андерлехта» (2:1) в 1/4 финала Лиги Европы похвалил молодого нападающего «манкунианцев» Маркуса Рэшфорда, гол которого позволил МЮ выйти в полуфинал турнира:

«Рэшфорд становится одним из тех игроков, кто действительно важен команде, в том числе при стандартах. Он очень отличается от Златана [Ибрагимовича]. Воскресная игра показала, кто нужен „Манчестер Юнайтед“ в больших матчах. У Рэшфорда для этого есть необходимые качества».

Напомним, в матче 33-го тура АПЛ Рэшфорд отметился голом в ворота «Челси». Матч завершился победой МЮ со счётом 2:0.