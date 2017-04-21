Рейтинг@Mail.ru

Рой Кин: «Моуриньо забил последний гвоздь в крышку гроба Руни»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 1АндерлехтАндерлехт
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Кин Рой , Руни Уэйн, Моуриньо Жозе
Сегодня, 05:42 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий «манкунианцев» Уэйн Руни в скором времени покинет команду:

«Я думаю, что для Уэйна в МЮ всё подходит к концу. До завершения сезона он, конечно, ещё выйдет на поле — из-за травм одноклубников. Но сегодня он должен быть в ярости из-за того, что не сыграл в этом матче. Полагаю, это был последний гвоздь в крышку его гроба».

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) Жозе Моуриньо не выпустил Руни даже после того, как из-за травмы пришлось заменить Златана Ибрагимовича. Вместо шведского форварда на поле появился Антони Марсьяль.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:47
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:33
ответ пользователю aviciii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:48 Кэмпбелл: «Гвардиола может сделать из Стоунза одного из лучших защитников мира» 4
16:22 Дель Пьеро: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов» 24
15:46 Пиоли: «„Интеру“ не хватает концентрации» 4
15:24 Шустер: «В полуфинале Лиги чемпионов „Реал“ встретится с „Атлетико“» 36
15:04 Маротта: «Руководство „Ювентуса“ полностью устраивает Аллегри» 6
14:52 Клопп: «Харт - вратарь высочайшего уровня. Но у нас уже есть такие» 10
14:43 Шустер: «„Реал“ является фаворитом в матче с „Барселоной“» 26
14:26 Азар: «Мы всегда были близки с Моуриньо» 12
13:02 Субашич: «Тиаго Силва старался уничтожить Мбаппе» 7
12:35 Эрнандес: «Судить Эль-Класико - большая честь для меня» 53
все материалы по этой теме
Турниры