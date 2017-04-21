Рой Кин: «Моуриньо забил последний гвоздь в крышку гроба Руни»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий «манкунианцев» Уэйн Руни в скором времени покинет команду:

«Я думаю, что для Уэйна в МЮ всё подходит к концу. До завершения сезона он, конечно, ещё выйдет на поле — из-за травм одноклубников. Но сегодня он должен быть в ярости из-за того, что не сыграл в этом матче. Полагаю, это был последний гвоздь в крышку его гроба».

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1) Жозе Моуриньо не выпустил Руни даже после того, как из-за травмы пришлось заменить Златана Ибрагимовича. Вместо шведского форварда на поле появился Антони Марсьяль.