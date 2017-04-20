Пиоли: «„Интеру“ не хватает концентрации»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли накануне встречи с «Фиорентиной» в 33-м туре Серии А поделился ожиданиями от финального отрезка сезона:

«Надо как-то улучшать свою игру и возвращать победный настрой, чтобы закончить сезон с положительными результатами. Мы работали 6 месяцев, осталось еще чуть-чуть. Уверен, что мы справимся.

Нас часто наказывали за то, что мы не умеем грамотно распоряжаться мячом, контролировать его. Игрокам порой не хватает концентрации. Надо работать.

Я стараюсь не заглядывать далеко вперед и не думать о прошлом. В каждой игре команда оставляла все свои силы. Понятно, что в сезоне мы могли проседать по физике».

Отметим, что в последнем матче чемпионата «Интер» не смог удержать победу над «Миланом», пропустив голы на 83 и 97 минутах. Сейчас команда занимает 7-ю позицию в таблице.