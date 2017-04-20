Кэмпбелл: «Гвардиола может сделать из Стоунза одного из лучших защитников мира»
Сегодня, 20:48 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист Сол Кэмпбелл полагает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз должен сильно прогрессировать под руководством Хосепа Гвардиолы.
«Стоунз замечательный игрок, и он работает с одним из лучших тренеров мира, который сможет направить его в верное русло через подводные камни футбола.
Ему повезло, что он оказался в „Сити“. Стоунз извлечет преимущества из наличия рядом с ним лучших футболистов.
Вокруг него нужное окружение, тренер, игроки, которые, надеюсь, сделают его одним из лучших защитников мира».
Ранее Стоунз назвал Гвардиолу лучшим тренером мира.
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