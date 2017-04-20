Рейтинг@Mail.ru

Кэмпбелл: «Гвардиола может сделать из Стоунза одного из лучших защитников мира»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Манчестер Сити, Кэмпбелл Сол, Стоунз Джон, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 20:48 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом футболист Сол Кэмпбелл полагает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз должен сильно прогрессировать под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Стоунз замечательный игрок, и он работает с одним из лучших тренеров мира, который сможет направить его в верное русло через подводные камни футбола.

Ему повезло, что он оказался в „Сити“. Стоунз извлечет преимущества из наличия рядом с ним лучших футболистов.

Вокруг него нужное окружение, тренер, игроки, которые, надеюсь, сделают его одним из лучших защитников мира».

Ранее Стоунз назвал Гвардиолу лучшим тренером мира.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:12, редактировал Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:22 Дель Пьеро: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов» 24
15:46 Пиоли: «„Интеру“ не хватает концентрации» 4
15:24 Шустер: «В полуфинале Лиги чемпионов „Реал“ встретится с „Атлетико“» 35
15:04 Маротта: «Руководство „Ювентуса“ полностью устраивает Аллегри» 6
14:52 Клопп: «Харт - вратарь высочайшего уровня. Но у нас уже есть такие» 10
14:43 Шустер: «„Реал“ является фаворитом в матче с „Барселоной“» 25
14:26 Азар: «Мы всегда были близки с Моуриньо» 11
13:02 Субашич: «Тиаго Силва старался уничтожить Мбаппе» 7
12:35 Эрнандес: «Судить Эль-Класико - большая честь для меня» 51
12:02 Хаджи: «Тотти не может просто взять и исчезнуть из футбола» 5
все материалы по этой теме
Турниры