Кэмпбелл: «Гвардиола может сделать из Стоунза одного из лучших защитников мира»

Известный в прошлом футболист Сол Кэмпбелл полагает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз должен сильно прогрессировать под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Стоунз замечательный игрок, и он работает с одним из лучших тренеров мира, который сможет направить его в верное русло через подводные камни футбола.

Ему повезло, что он оказался в „Сити“. Стоунз извлечет преимущества из наличия рядом с ним лучших футболистов.

Вокруг него нужное окружение, тренер, игроки, которые, надеюсь, сделают его одним из лучших защитников мира».

Ранее Стоунз назвал Гвардиолу лучшим тренером мира.