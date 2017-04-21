Моуриньо: «Сегодня Люк Шоу сделал кое-что новое»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» похвалил защитника «красных дьяволов» Люка Шоу, которого он еще совсем недавно публично критиковал:

«Я всегда доверяю игрокам с особенным менталитетом. Всегда. Сегодня Люк Шоу сделал кое-что новое, и это многое для меня значит.

После 90 минут поединка с „Андерлехтом“, еще до того, как мне пришлось заменить Златана, у Шоу сводило ногу. Я уже готов был выпустить вместо него Эшли Янга, но Люк сказал мне, что готов сыграть еще полчаса, несмотря на судороги. Сказал, что если мне нужно сделать замену на другой позиции, то он готов играть еще. Вот такие вещи заставляют меня доверять игрокам».