Бабакар: «Я отказал „Интеру“, чтобы остаться в „Фиорентине“»
Сегодня, 10:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Фиорентины» Хума Бабакар заявил, что мог перейти в «Интер», однако предпочел остаться во Флоренции:
«Моя главная цель - остаться в „Фиорентине“ и выиграть трофей в футболке этого клуба. Только после этого смогу думать о новых вызовах. Флоренция - мой дом.
Меня хотел подписать „Интер“. Серьезно. Но я решил остаться в „Фиорентине“. Этот город прекрасно меня принял еще ребенком. Я в долгу у него. Хочу сделать что-то важное для наших болельщиков».
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