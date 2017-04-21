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Бабакар: «Я отказал „Интеру“, чтобы остаться в „Фиорентине“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Фиорентина, Интер, Бабакар Хума
Сегодня, 10:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Фиорентины» Хума Бабакар заявил, что мог перейти в «Интер», однако предпочел остаться во Флоренции:

«Моя главная цель - остаться в „Фиорентине“ и выиграть трофей в футболке этого клуба. Только после этого смогу думать о новых вызовах. Флоренция - мой дом.

Меня хотел подписать „Интер“. Серьезно. Но я решил остаться в „Фиорентине“. Этот город прекрасно меня принял еще ребенком. Я в долгу у него. Хочу сделать что-то важное для наших болельщиков».

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