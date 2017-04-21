Бабакар: «Я отказал „Интеру“, чтобы остаться в „Фиорентине“»

Нападающий «Фиорентины» Хума Бабакар заявил, что мог перейти в «Интер», однако предпочел остаться во Флоренции:

«Моя главная цель - остаться в „Фиорентине“ и выиграть трофей в футболке этого клуба. Только после этого смогу думать о новых вызовах. Флоренция - мой дом.

Меня хотел подписать „Интер“. Серьезно. Но я решил остаться в „Фиорентине“. Этот город прекрасно меня принял еще ребенком. Я в долгу у него. Хочу сделать что-то важное для наших болельщиков».