Хассельбайнк: «На данный момент Кейн и Лукаку сильнее Ибрагимовича»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк согласен с выбором Ассоциации профессиональных футболистов Великобритании, которая составила символическую сборную года в АПЛ, где не оказалось нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича:

«Невозможно проигнорировать Кейна. Невозможно проигнорировать Лукаку.

Бельгиец классно играет за „Эвертон“, много забивая. Кейн в этом году вышел на новый уровень.

Да, хочется видеть Златана в символической сборной, он демонстрировал отличный футбол, но я вынужден согласиться. На данный момент я поставлю Кейна и Лукаку выше Златана».