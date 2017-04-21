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Хассельбайнк: «На данный момент Кейн и Лукаку сильнее Ибрагимовича»

Соккер.Ру // Ман Юнайтед, Тоттенхэм, Эвертон, Хассельбайнк Джимми Флойд, Кейн Харри, Лукаку Ромелу, Ибрагимович Златан
Сегодня, 09:55 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк согласен с выбором Ассоциации профессиональных футболистов Великобритании, которая составила символическую сборную года в АПЛ, где не оказалось нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича:

«Невозможно проигнорировать Кейна. Невозможно проигнорировать Лукаку.

Бельгиец классно играет за „Эвертон“, много забивая. Кейн в этом году вышел на новый уровень.

Да, хочется видеть Златана в символической сборной, он демонстрировал отличный футбол, но я вынужден согласиться. На данный момент я поставлю Кейна и Лукаку выше Златана».

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