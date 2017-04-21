Лебедев: «За взрывами в Дортмунде стоял россиянин? Терроризм не имеет национальности»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев уверен, что задержание гражданина России, которого обвиняют в организации взрывов возле автобуса «Боруссии», не скажется на имидже России в преддверии чемпионата мира:

«Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи. Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может».