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Лебедев: «За взрывами в Дортмунде стоял россиянин? Терроризм не имеет национальности»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение
Сегодня, 13:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Член исполкома РФС Игорь Лебедев уверен, что задержание гражданина России, которого обвиняют в организации взрывов возле автобуса «Боруссии», не скажется на имидже России в преддверии чемпионата мира:

«Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи. Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может».

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