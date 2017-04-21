Лебедев: «За взрывами в Дортмунде стоял россиянин? Терроризм не имеет национальности»
Сегодня, 13:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Член исполкома РФС Игорь Лебедев уверен, что задержание гражданина России, которого обвиняют в организации взрывов возле автобуса «Боруссии», не скажется на имидже России в преддверии чемпионата мира:
«Не стоит ждать, что задержание гражданина Российской Федерации отразится на предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Это никак не связанные вещи. Была совершена попытка террористического акта, которая, слава богу, не удалась в полной мере. Терроризм не имеет национальности или политической окраски. Никаких последствий для стран, чьим гражданином является террорист, быть не может».
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Взрывают люди заблудшие, зомбированные.
Не будьте столь поверхностны, смотрите и заглядывайте чуть дальше, чем вам показывают.
Вот и все.
Я о том, что в России зачастую и каннибала и ученого при любом отрицательном, негативном случае накрывают одним флагом презрения и недовольства, не особо разбираясь, кто есть каннибал, а кто безвинный и такой же противник каннибалу как и остальные ученый.
Кстати, терракты в Европе совершают не беженцы, а дети тех, кто давно уже вьехал. Они не интегрируются в евро культуру, часто даже не говорят на немецком, французком, итд.
Играйте дальше в толерантность. Дальше будет только веселей.
Если 5 Расимов насилуют, грабят, и убивают, а один олимпийские игры выигрывает - нафиг всех 6х. обойдемся как нить.
Расим Ахметов выиграл олимпийские игры в борьбе- лучший, Россия вперед, русские наступают.
-рос-си-я-нин.