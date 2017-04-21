Белоус: «Сейчас легче стать министром, чем возглавить клуб РФПЛ»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал информацию о том, что футболисты «Рубина» собираются выкупить билеты на домашний матч 25-го тура РФПЛ с «Тереком» и сделать вход на стадион бесплатным:

«Раздача бесплатных билетов болельщикам „Рубина“ на матчи РФПЛ говорит о том, что менеджмент просто сидел и не выполнял свою работу. Команда сейчас показывает сомнительные спортивные результаты, поэтому это всё говорит о том, что в футболе мелочей не бывает. Конечно, нужно чтобы „Рубин“ не только показывал результаты, но и работал с болельщиками. Тем более, в Татарстане всего лишь один клуб из РФПЛ, поэтому болеть за „Рубин“ им сам бог велел.

Катастрофа ли у нас со спортивным менеджментом? Футбольные клубы – это такие закрытые корпоративные сообщества. Сейчас действительно легче стать министром, чем возглавить клуб РФПЛ. Также руководитель футбольного клуба должен разбираться во многих вещах, порой даже лучше, чем его заместители».