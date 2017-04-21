Юсупов: «Такой огромный стадион, я таких ещё в своей жизни не видел»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов находится под впечатлением от масштабов нового стадиона «сине-бело-голубых»:

«Совсем другой стадион, такой огромный. Завтра, думаю, покажем хорошую игру. Я таких стадионов еще в своей жизни не видел. Нас готовили к тому, что поле на новой арене будет не очень хорошим. Но оказалось, что на нем вполне можно играть и показывать хорошую игру. Мы понимаем, что стадион еще не полностью готов, поэтому завтра будет всего 20 тысяч зрителей. Хотелось бы, конечно, увидеть аншлаг. На следующем матче будет больше зрителей.

Пару дней отходили от поражения от „Спартака“. Сейчас уже все мысли об „Урале“, не думаем о местах, главное - выигрывать. Осталось всего семь игр, и мы не имеем права терять очки, тем более дома. На „Зенит“ давили мысли о том, что нужно догонять „Спартак“, сейчас будем расслабленны в этом плане. Будем играть более раскрепощенно, надеюсь, это поможет „Зениту“».