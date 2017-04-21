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Орлов: «В 2015 году было получено согласие на переход в „Зенит“ Фалькао и Коутиньо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2015/2016, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий , Фалькао Радамель, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 08:48 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Телекомментатор Геннадий Орлов, сообщил, что в 2015 году «Зенит» был близок к тому, чтобы укрепиться нападающим Радамелем Фалькао и полузащитником Филиппе Коутиньо:

«Скоро выйдет моя новая книга о „Зените“, которая будет называться „„Зенит“. Новейшая история. 2.0“. Это будет переиздание „Вертикали „Зенита““ с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нем расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.

Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звезд, было получено согласие на переход в „Зенит“ Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?».

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