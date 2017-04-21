Орлов: «В 2015 году было получено согласие на переход в „Зенит“ Фалькао и Коутиньо»
Телекомментатор Геннадий Орлов, сообщил, что в 2015 году «Зенит» был близок к тому, чтобы укрепиться нападающим Радамелем Фалькао и полузащитником Филиппе Коутиньо:
«Скоро выйдет моя новая книга о „Зените“, которая будет называться „„Зенит“. Новейшая история. 2.0“. Это будет переиздание „Вертикали „Зенита““ с добавлением новой главы о периоде работы Андре Виллаш-Боаша. О нем расскажут те, кто с ним работал, в том числе переводчик с португальского, который участвовал в проведении тренировок и матчей.
Расскажем правду о том, почему Виллаш-Боаш нервничал и злился в начале сезона-2015/16. Ведь тогда сперва планировались покупки звезд, было получено согласие на переход в „Зенит“ Фалькао и Коутиньо, но в последний момент ужесточили лимит на легионеров, и эти трансферы сорвались. А представьте, как могла бы сыграть команда в таком составе в Лиге чемпионов?».
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Вместо вечных полуфиналов ЛЧ выиграли бы этот Кубок?)))Остановите кто-нибудь Геннадия...
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Вместо вечных полуфиналов ЛЧ выиграли бы этот Кубок?)))Остановите кто-нибудь Геннадия...
Хорошо сказано)
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Разве в нашем футболе есть закон, запрещающий молодым российским игрокам конкурировать с Дзюбой, Кокориным, Шатовым, Смоловым? А может в нашем футболе их просто НЕТ! А раз их нет при лимите, то с какого перепугу они появятся, да ещё способные конкурировать с более сильными игроками, при отмене лимита? Или конкурировать с Кокориным нашей молодёжи за 57, им для конкуренции Погба, да Месси подавай! Так что ли?
Но кому здесь нужен сильный чемпионат ?????????
Мутко - точно нет.......он ужесточил лимит.....ради трёх матчей на ЧМ 2018 !!!!!
Вдумайтесь.....
Застопорить развитие футбола как такового.......угробить целое поколение игроков отсутствием конкуренции.......не давать клубам развиваться на их усмотрение.......
Теперь и для сборной 20 человек собрать не может,чтоб хоть Катарам не влетать.........
Чемпионат стал низкопробным......
Чемпионит уже ........ладно это пропустим...сами все всё понимают.........
Игроки и тренеры массово покидают эту футбольную территорию.......
И ВСЁ ЭТО РАДИ 3-Х МАТЧЕЙ НА ЧМ 2018 - ЗА КОТОРЫЕ С НЕГО СПРОСЯТ.
Никому здесь не нужен сильный клубный футбол.........важней отчёт о проделанной работе...а по факту фикция,проводимая непрофессионалами....допустивших нынешнюю ситуацию.....
Эк бомбит у Генки после поражения Зенита от Спартака: каждый день по 2-3 интервью!