Фернандес: «„Уфа“ идёт в верхней части таблицы и мало пропускает, ЦСКА будет непросто»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы»:

«Нас ожидает очень непростой поединок. „Уфа“ идет в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело».

Напомним, что в матче с уфимцами «армейцам» не помогут полузащитники Зоран Тошич и Георги Миланов, а также защитник Кирилл Набабкин.