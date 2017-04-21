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Фернандес: «„Уфа“ идёт в верхней части таблицы и мало пропускает, ЦСКА будет непросто»

Матч: УфаУфа-:-ЦСКАЦСКА
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Фернандес Марио
Сегодня, 10:52 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы»:

«Нас ожидает очень непростой поединок. „Уфа“ идет в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело».

Напомним, что в матче с уфимцами «армейцам» не помогут полузащитники Зоран Тошич и Георги Миланов, а также защитник Кирилл Набабкин.

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