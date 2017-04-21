Луческу: «У „Зенита“ не было ни одной игры без казусов не в нашу пользу»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии команды после поражения от «Спартака» в поединке 23-го тура РФПЛ:
«Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со „Спартаком“ мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили „Арсеналу“ из положения близкого к „вне игры“. В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.
Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как МЮ прошел „Андерлехт“, который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. „Урал“ – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру „Урала“, вечером еще раз все проанализируем и будем готовы».
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Момент с Комбаровым был бы пенальти еслиб он бил по воротам и случилось то, что случилось. Никто за такое не будет давать пеналь.
Команда с такими ресурсами должна выигрывать без вариантов 90% матчей в сезоне. А когда казусы идут с каждой 2 командой чемпионата о чем тут говорить.
Луческу, исключительно за заслуги прошлых лет с Шахтёром, нужно просто депортировать в Бухарест и запретить выезд за границу. Иначе с людьми, имеющими психические расстройства, поступать нельзя.