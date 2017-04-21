Луческу: «У „Зенита“ не было ни одной игры без казусов не в нашу пользу»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии команды после поражения от «Спартака» в поединке 23-го тура РФПЛ:

«Все знают, что энтузиазм игроков создают только положительные результаты. В матче со „Спартаком“ мы имели преимущество, создавали моменты, там было два неназначенных пенальти за фол на Ивановиче и в моменте, когда Комбаров сыграл рукой. Ситуации с неназначенными одиннадцатиметровыми заставляют футболистов нервничать и допускать ошибки. Эта ситуация возникает не в первый раз. У нас не было ни одной игры без неприятных моментов и казусов не в нашу пользу. Могу припомнить только одну противоположную ситуацию: когда мы забили „Арсеналу“ из положения близкого к „вне игры“. В остальных случаях были ошибки не в нашу пользу. Это не оправдание, а констатация факта.

Сейчас я говорил игрокам о Лиге Европы. Мы смотрели, как МЮ прошел „Андерлехт“, который мы могли обыграть 5:0. Лишь один момент в конце привел к вылету. В том матче мы доминировали, но потом те же игроки набрали меньше очков, чем должны были, и потеряли уверенность в своих силах. Сейчас нас ждет игра с непростым соперником. „Урал“ – одна из лучших команд последних туров. Находясь внизу таблицы, непросто выиграть 5 матчей из шести. Матч будет сложным. Мы уже разбирали игру „Урала“, вечером еще раз все проанализируем и будем готовы».