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Президент «Оренбурга»: «У клуба есть желание продлить контракт с тренером Евдокимовым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Оренбург, Евдокимов Роберт
Сегодня, 10:05 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб заинтересован в продлении сотрудничества с главным тренером команды Робертом Евдокимовым:

«Допускаем ли вариант смены тренера до конца сезона? Если вы знаете историю футбольного клуба „Оренбург“, мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К нему у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца.

Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» желает собрать аншлаг на стадионе во время матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом» и с этой целью снизил стоимость билетов на поединок, который состоится 26 апреля.

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