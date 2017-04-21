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Семак: «„Уфа“ не забила ЦСКА, поэтому проиграла»

Матч: УфаУфа0 : 2ЦСКАЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Семак Сергей
Сегодня, 19:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:2).

«Игра могла сложиться по-разному. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли.

Пенальти — это своего рода лотерея. Конечно, многое зависит от умения. К большому сожалению, пока не можем забить ни с игры, ни с пенальти.

Очень хорошие были моменты у нас до гола, и пропустить мяч после дальнего удара, конечно, обидно. Мы старались, моменты были, чтобы сравнять счёт. В концовке сами себе привезли гол, ошиблись на своей половине поля. В принципе, этот гол ничего не решал».

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