Семак: «„Уфа“ не забила ЦСКА, поэтому проиграла»
Сегодня, 19:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:2).
«Игра могла сложиться по-разному. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли.
Пенальти — это своего рода лотерея. Конечно, многое зависит от умения. К большому сожалению, пока не можем забить ни с игры, ни с пенальти.
Очень хорошие были моменты у нас до гола, и пропустить мяч после дальнего удара, конечно, обидно. Мы старались, моменты были, чтобы сравнять счёт. В концовке сами себе привезли гол, ошиблись на своей половине поля. В принципе, этот гол ничего не решал».
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