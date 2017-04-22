Чугайнов: «Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов подверг критике игру защитника «Спартака» Ильи Кутепова:

«Последние игры сборной России показали, что мы и близко не готовы к конкуренции. Надо реально смотреть на себя. Мы восхваляем Кутепова, но я не изменил мнения о нём. Защитник в каждой игре совершает ошибки. Ну сколько можно? Поэтому и Джикия играл против „Зенита“. Он хоть помощнее его. Назовите хоть одну сильную сторону Кутепова? Почему Каррера тогда ставит его? Иногда тренер ставит из-за безнадёжности. Просто некого ставить».