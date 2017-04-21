Ганчаренко: «ЦСКА заслужил победу над „Уфой“»
Сегодня, 19:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире канала «Наш футбол» дал комментарий по матчу 24-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0).
«Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить ещё, что и произошло. „Уфа“ умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришёл на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил ещё один сейв. В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня.
У „Уфы“ есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России».
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Таким образом, московский клуб в семи первых матчах под руководством нового наставника Виктора Ганчаренко одержал четыре победы и три раза сыграл вничью. Тем самым белорусский специалист установил рекорд беспроигрышной серии для тренеров-новичков ЦСКА.