Ганчаренко: «ЦСКА заслужил победу над „Уфой“»

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире канала «Наш футбол» дал комментарий по матчу 24-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0).

«Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить ещё, что и произошло. „Уфа“ умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришёл на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил ещё один сейв. В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня.

У „Уфы“ есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России».