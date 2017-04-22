Андреев: «„Спартак“ не забьет „Ростову“»

Бывший нападающий и тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев дал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак».

«Прогноз - 0:0. Уверен в этом на 80 процентов. „Спартак“ „Ростову“ не забьет. Оборона дончан и защита „Зенита“ – это небо и земля. Ее крайне тяжело пройти. Есть у меня такая „чуйка“, что зрители вновь не увидят голов.

В атаке у „Ростова“ неважно выглядит Азмун. Может быть, стоит выпустить Бухарова. Хотя все это частности. В общем, мне кажется, дело здесь в психологии, в голове. Понимаете, одно дело выходить на матч на „Олд Траффорд“, на „Алльянц Арене“, другое – играть против Томска, Самары, Тулы, при всем к ним уважении. Я замечаю, что ребятам не хватает драйва, огня в глазах.

Промес сейчас в большом порядке. Просто молодец! Как он сыграл с „Зенитом“ – это высший класс. Но я уже сказал, что „Ростов“ в защите играет по-другому. И мне не верится, что голландец забьет. Навас и компания способны его закрыть».