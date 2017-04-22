Рейтинг@Mail.ru

Андреев: «„Спартак“ не забьет „Ростову“»

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Андреев Сергей
Сегодня, 00:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий и тренер «Ростсельмаша» Сергей Андреев дал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак».

«Прогноз - 0:0. Уверен в этом на 80 процентов. „Спартак“ „Ростову“ не забьет. Оборона дончан и защита „Зенита“ – это небо и земля. Ее крайне тяжело пройти. Есть у меня такая „чуйка“, что зрители вновь не увидят голов.

В атаке у „Ростова“ неважно выглядит Азмун. Может быть, стоит выпустить Бухарова. Хотя все это частности. В общем, мне кажется, дело здесь в психологии, в голове. Понимаете, одно дело выходить на матч на „Олд Траффорд“, на „Алльянц Арене“, другое – играть против Томска, Самары, Тулы, при всем к ним уважении. Я замечаю, что ребятам не хватает драйва, огня в глазах.

Промес сейчас в большом порядке. Просто молодец! Как он сыграл с „Зенитом“ – это высший класс. Но я уже сказал, что „Ростов“ в защите играет по-другому. И мне не верится, что голландец забьет. Навас и компания способны его закрыть».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:59
ответ пользователю FC RSM (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:55
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:33
ответ пользователю Дима Головашич (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:23
ответ пользователю Wiamdex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:10, редактировал Сегодня 00:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:36 Васильев: «Видеоповторы нужно вводить немедленно» 11
19:37 Ганчаренко: «ЦСКА заслужил победу над „Уфой“» 13
19:32 Семак: «„Уфа“ не забила ЦСКА, поэтому проиграла» 17
13:44 Лебедев: «За взрывами в Дортмунде стоял россиянин? Терроризм не имеет национальности»
12:59 Луческу: «У „Зенита“ не было ни одной игры без казусов не в нашу пользу» 191
12:19 Юсупов: «Такой огромный стадион, я таких ещё в своей жизни не видел» 24
10:52 Фернандес: «„Уфа“ идёт в верхней части таблицы и мало пропускает, ЦСКА будет непросто» 43
10:05 Президент «Оренбурга»: «У клуба есть желание продлить контракт с тренером Евдокимовым» 2
08:48 Орлов: «В 2015 году было получено согласие на переход в „Зенит“ Фалькао и Коутиньо» 210
07:52 Белоус: «Сейчас легче стать министром, чем возглавить клуб РФПЛ» 4
все материалы по этой теме
Турниры