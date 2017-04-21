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Васильев: «Видеоповторы нужно вводить немедленно»

Матч: МонакоМонако-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 03.05.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 22:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опасается судейских ошибок в предстоящих матчах полуфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом». По мнению Васильева, в футболе нужно срочно вводить видеоповторы.

«Надеемся, что УЕФА на этот раз подойдет к вопросу судейства со всей серьезностью. И для этой надежды есть основания. В среду у меня был разговор с новым президентом УЕФА Александером Чеферином, и он разделил мою обеспокоенность грубыми судейскими ошибками в матчах высочайшего уровня.

Безусловно, я поддерживаю идею введения видеоповторов. Кстати, на административном совете французской лиги в Париже, где я вчера побывал, решили уже в этом сезоне стыковые матчи между клубами Лиги 1 и Лиги 2 обслуживать с использованием видео. Истории с матчами „Барселоны“ с ПСЖ и „Реала“ с „Баварией“ показали, что видеоповторы нужно вводить немедленно. Как минимум – для определения положения „вне игры“. Технически это возможно и позволит избежать тех грубых ошибок, которые все мы видели. И президент УЕФА с этим согласен».

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