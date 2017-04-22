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Обляков: «ЦСКА и „Зенит“ ещё не потеряли шансы на чемпионство, но его заслужил „Спартак“»

Матч: УфаУфа0 : 2ЦСКАЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Зенит, Обляков Иван
Сегодня, 04:29 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков в эфире программы «8-16» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги, а также поделился мнением о текущей турнирной ситуации в РФПЛ:

«Думаю, нам не фартит, не знаю почему. Не можем забить пенальти, и другие моменты были. Почему-то пропускаем, чего-то не хватает. Это игра, всё бывает — поражения и победы, надо забывать матчи и идти дальше. Мы перед своими болельщиками должны играть агрессивно, до гола достаточно хорошо играли. Увы, не получается реализовывать моменты. Думаю, реально играть с ЦСКА с позиции силы, но весь матч это сложно делать. У всех есть слабые места, и Березуцких можно обыгрывать за счет резкости, юркости.

ЦСКА, как и „Зенит“, ещё не потерял шансы на чемпионство. Но я считаю, что „Спартак“ заслужил победить в чемпионате. Какое место заслуживаем мы? То, которое займём по окончании сезона. Всем хочется играть в еврокубках, мы пытаемся действовать агрессивно, но не всегда всё получается. Нам где-то не везёт просто. Дальше „Ростов“ — будем готовиться.

О переходе в „Уфу“ не жалею. Правильно сделал. Интерес ЦСКА перед сезоном — это слухи».

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