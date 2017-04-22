Защитник «Бернли» Майкл Кин летом может вернуться в МЮ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Бернли, Кин Майкл
Сегодня, 09:41 | Источник: eurosport.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, защитник «Бернли» Майкл Кин летом вернется на «Олд Траффорд».
По слухам, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении центрального защитника, так как Фил Джонс и Крис Смоллинг очень часто травмируются. Этим защитником, судя по всему, может стать Кин, который является воспитанником академии «красных дьяволов», но был продан в «Бернли» за 3 млн фунтов во время работы в манкунианском клубе Луи ван Гала.
Отмечается, что у «Юнайтед» есть право приоритетного обратного выкупа 24-летнего игрока, который своими выступлениями за «Бернли» добился приглашения в сборную Англии.
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