«Манчестер Юнайтед» готов предложить ПСЖ € 70 млн за Маркиньоса

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника ПСЖ Маркиньоса. Согласно источнику, за игрока сборной Бразилии «манкунианцы» готовы выложить € 70 млн.

Отмечается, что парижане не намерены отпускать 22-летнего футболиста, даже если за него будет предложено € 100 млн. Но английский клуб собирается переманить Маркиньоса, предложив тому годовой оклад в размере € 10 млн.

Напомним, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо сообщил, что, в связи с травмами футболистов, клуб испытывает кадровые проблемы, в том числе в линии обороны.