«Манчестер Юнайтед» готов предложить ПСЖ € 70 млн за Маркиньоса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, ПСЖ, Маркиньос
Сегодня, 07:15 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника ПСЖ Маркиньоса. Согласно источнику, за игрока сборной Бразилии «манкунианцы» готовы выложить € 70 млн.
Отмечается, что парижане не намерены отпускать 22-летнего футболиста, даже если за него будет предложено € 100 млн. Но английский клуб собирается переманить Маркиньоса, предложив тому годовой оклад в размере € 10 млн.
Напомним, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо сообщил, что, в связи с травмами футболистов, клуб испытывает кадровые проблемы, в том числе в линии обороны.
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