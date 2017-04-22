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«Арсенал» ведёт переговоры с Тураном

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Арсенал, Туран Арда
Сегодня, 09:27 | Источник: Caughtoffside.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран с высокой долей вероятности покинет каталонский клуб ближайшим летом.

Сообщается, что 30-летний хавбек уже ведет переговоры с «Арсеналом», обсуждая детали своего будущего переезда на «Эмирейтс».

По слухам, турок может заменить в лондонском клубе полузащитника Месута Озила, который пока так и не согласился продлить контракт с «канонирами». Ожидается, что сумма трансфера Турана составит порядка 20 млн фунтов.

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