«Арсенал» ведёт переговоры с Тураном
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Арсенал, Туран Арда
Сегодня, 09:27 | Источник: Caughtoffside.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран с высокой долей вероятности покинет каталонский клуб ближайшим летом.
Сообщается, что 30-летний хавбек уже ведет переговоры с «Арсеналом», обсуждая детали своего будущего переезда на «Эмирейтс».
По слухам, турок может заменить в лондонском клубе полузащитника Месута Озила, который пока так и не согласился продлить контракт с «канонирами». Ожидается, что сумма трансфера Турана составит порядка 20 млн фунтов.
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