«Арсенал» ведёт переговоры с Тураном

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран с высокой долей вероятности покинет каталонский клуб ближайшим летом.

Сообщается, что 30-летний хавбек уже ведет переговоры с «Арсеналом», обсуждая детали своего будущего переезда на «Эмирейтс».

По слухам, турок может заменить в лондонском клубе полузащитника Месута Озила, который пока так и не согласился продлить контракт с «канонирами». Ожидается, что сумма трансфера Турана составит порядка 20 млн фунтов.