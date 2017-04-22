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Вермален летом вернётся в «Барселону», «Рома» не будет выкупать игрока

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Барселона, Вермален Томас
Сегодня, 08:23 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник Томас Вермален этим летом вернется в «Барселону».

Напомним, что бек был отдан каталонцами в аренду «Роме» до конца сезона. Более того, в арендном соглашении между клубами есть пункт о возможном выкупе контракта бельгийца «волками».

Однако 31-летний футболист не сумел впечатлить руководство итальянского клуба, проведя большую часть сезона в лазарете, что стало уже привычным для игрока.

Напомним, что Вермален был приобретен «сине-гранатовыми» у «Арсенала» в августе 2014 года за 15 млн фунтов. Контракт бельгийца с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.

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