«Лацио» забил быстрейшие 5 голов в Серии А с 1938 года
Сегодня, 19:27 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Роман Мельник
В матче «Лацио» - «Палермо» (6:2) произошло сразу два исторических события.
Свои пять голов «Лацио» забил за первые 26 минут поединка. До этого подобный результат в Серии А показывал только «Ювентус» в матче с «Фиорентиной» в 1938 году.
А нападающий «бело-голубых» Бальде Кейта сделал самый быстрый хет-трик в Серии А за 43 года. Игрок трижды отметился в воротах «Палермо» за пять минут.
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