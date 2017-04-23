«Лацио» забил быстрейшие 5 голов в Серии А с 1938 года

В матче «Лацио» - «Палермо» (6:2) произошло сразу два исторических события.

Свои пять голов «Лацио» забил за первые 26 минут поединка. До этого подобный результат в Серии А показывал только «Ювентус» в матче с «Фиорентиной» в 1938 году.

А нападающий «бело-голубых» Бальде Кейта сделал самый быстрый хет-трик в Серии А за 43 года. Игрок трижды отметился в воротах «Палермо» за пять минут.