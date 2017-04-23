«Лацио» в зрелищном матче разгромил «Палермо»
В рамках 33-го тура Серии А состоялся еще один богатый на события матч. «Лацио» с крупным счетом обыграл «Палермо». Бальде Кейта оформил хет-трик в течение 5 минут.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» – «Палермо» – 6:2 (5:0)
Голы: Иммобиле 8, Иммобиле 10, Кейта 21, Кейта 24 (пен.), Кейта 26, Крекко 90 — Рисполи 46, Рисполи 52
«Лацио»: Стракоша, Худт, де Врей, Уоллес, Лулич, Милинкович-Савич (Крекко 70), Пароло (Лукаку 45), Андерсон, Билья, Иммобиле, Кейта.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Палермо»: Посавец, Гольданига, Гонсалес, Шуньич, Морганелла, Гацци, Яяло (Чочев 66), Рисполи, Ло Фасо (Трайковски 74), Саллай (Энрике 25), Несторовски.
Главный тренер: Диего Лопес.
Предупреждения: Милинкович-Савич 58, Гацци 63,
Судья: Микаэль Фаббри.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В матче первого круга «Лацио» также одержал победу, но более скромную (1:0).
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Разумеется, посредственный, хоть и жутко симпатичный Лацио не мог ни продолжить феерию, ни засушить счет во втором тайме. Де Врей заслуживает возвращения в Эредивизию бандеролью. Решил не отставать от Иммобиле в "результативности" - сделал уже 4 гола в двух последних матчах. Неужели он всерьез думает, что за ним выстроилась очередь из грандов?)) Скатился до бледной тени Худта.
6 и 8 очков задела от Чайнатауна, 4-6 от гарантированных еврокубков. Спасибо нашим мощнейшим, непрерывно возрождающимся конкурентам в почетной борьбе за отстойную топ-6. Внушают такой ужас, что аж все леггинсы мокрые.
З.Ы. Тавеккьо, давай уже, шевели дряблыми булками. Еще пять лет назад обещал сократить Лигу, а воз и ныне там. Когда над середняками маячит угроза вылета, они превращаются в зубастых акул. Совсем другой кальчо.
Разумеется, посредственный, хоть и жутко симпатичный Лацио не мог ни продолжить феерию, ни засушить счет во втором тайме. Де Врей заслуживает возвращения в Эредивизию бандеролью. Решил не отставать от Иммобиле в "результативности" - сделал уже 4 гола в двух последних матчах. Неужели он всерьез думает, что за ним выстроилась очередь из грандов?)) Скатился до бледной тени Худта.
6 и 8 очков задела от Чайнатауна, 4-6 от гарантированных еврокубков. Спасибо нашим мощнейшим, непрерывно возрождающимся конкурентам в почетной борьбе за отстойную топ-6. Внушают такой ужас, что аж все леггинсы мокрые.
З.Ы. Тавеккьо, давай уже, шевели дряблыми булками. Еще пять лет назад обещал сократить Лигу, а воз и ныне там. Когда над середняками маячит угроза вылета, они превращаются в зубастых акул. Совсем другой кальчо.
Разумеется, посредственный, хоть и жутко симпатичный Лацио не мог ни продолжить феерию, ни засушить счет во втором тайме. Де Врей заслуживает возвращения в Эредивизию бандеролью. Решил не отставать от Иммобиле в "результативности" - сделал уже 4 гола в двух последних матчах. Неужели он всерьез думает, что за ним выстроилась очередь из грандов?)) Скатился до бледной тени Худта.
6 и 8 очков задела от Чайнатауна, 4-6 от гарантированных еврокубков. Спасибо нашим мощнейшим, непрерывно возрождающимся конкурентам в почетной борьбе за отстойную топ-6. Внушают такой ужас, что аж все леггинсы мокрые.
З.Ы. Тавеккьо, давай уже, шевели дряблыми булками. Еще пять лет назад обещал сократить Лигу, а воз и ныне там. Когда над середняками маячит угроза вылета, они превращаются в зубастых акул. Совсем другой кальчо.
Через неделю нужно выигрывать дерби в чемпионате, и закреплять 4-ю строчку.