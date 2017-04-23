«Лацио» в зрелищном матче разгромил «Палермо»

В рамках 33-го тура Серии А состоялся еще один богатый на события матч. «Лацио» с крупным счетом обыграл «Палермо». Бальде Кейта оформил хет-трик в течение 5 минут.

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» – «Палермо» – 6:2 (5:0)

Голы: Иммобиле 8, Иммобиле 10, Кейта 21, Кейта 24 (пен.), Кейта 26, Крекко 90 — Рисполи 46, Рисполи 52

«Лацио»: Стракоша, Худт, де Врей, Уоллес, Лулич, Милинкович-Савич (Крекко 70), Пароло (Лукаку 45), Андерсон, Билья, Иммобиле, Кейта.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Палермо»: Посавец, Гольданига, Гонсалес, Шуньич, Морганелла, Гацци, Яяло (Чочев 66), Рисполи, Ло Фасо (Трайковски 74), Саллай (Энрике 25), Несторовски.

Главный тренер: Диего Лопес.

Предупреждения: Милинкович-Савич 58, Гацци 63,

Судья: Микаэль Фаббри.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В матче первого круга «Лацио» также одержал победу, но более скромную (1:0).