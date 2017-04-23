«Милан» уступил на своем поле «Эмполи»
В поединке 33-го тура Серии А встретились «Милан» и «Эмполи». Миланский клуб, недавно сменивший владельца, уступил.
Милан, «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Эмполи» – 1:2 (0:1)
Голы: Лападула 72 — Мчедлидзе 40, Тиам 68
Нереализованный пенальти: Сусо 61
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Палетта, Де Шильо (Окампос 71), Пашалич, Соса, Фернандес (Бакка 64), Сусо (Хонда 88), Лападула, Деулофеу.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Эмполи»: Скорупски, Лаурини, Беллуски, Барба, Маури (Тельо 58), Паскуаль, Дуасси, Кроче, Эль-Каддури (Дзамбелли 67), Тиам, Мчедлидзе (Маккароне 53).
Главный тренер: Джованни Мартушьелло.
Предупреждения: Соса 20, Де Шильо 47, Тиам 57, Тельо 81, Беллуски 90+6.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вам удачи желаю с Монако.
А тем более мы не можем уже второй год играть с такими командами как эмполи,дженоа,пескара и так далее!
Бакку продать срочно,очистить половина состава,может китайцы по лету выделят нормальных денег.Мне как и всем фанатам россонери стыдно за великий клуб,смотреть больно,как такие команды на сан сиро нас побеждают!
Просто испортили настроение!
Но до ладно живем дальше!
Просто бред,а ещё петух римский кукарекал о заговоре каком то
Удачи!
Пескара - Милан 1:1
Опять 25.
Был уверен в победах, а тут 4 очка в спину.
На очереде Кротоне.. И тут потеряем очки чтоли?
Что творится вообще?? Не понимаю. Нормальные матчи чередуются со "сливами", так нельзя.
Тем не менее, верим.. Forza Milan/