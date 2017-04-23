«Милан» уступил на своем поле «Эмполи»

В поединке 33-го тура Серии А встретились «Милан» и «Эмполи». Миланский клуб, недавно сменивший владельца, уступил.

Милан, «Джузеппе Меацца»

«Милан» – «Эмполи» – 1:2 (0:1)

Голы: Лападула 72 — Мчедлидзе 40, Тиам 68

Нереализованный пенальти: Сусо 61

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Палетта, Де Шильо (Окампос 71), Пашалич, Соса, Фернандес (Бакка 64), Сусо (Хонда 88), Лападула, Деулофеу.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Эмполи»: Скорупски, Лаурини, Беллуски, Барба, Маури (Тельо 58), Паскуаль, Дуасси, Кроче, Эль-Каддури (Дзамбелли 67), Тиам, Мчедлидзе (Маккароне 53).

Главный тренер: Джованни Мартушьелло.

Предупреждения: Соса 20, Де Шильо 47, Тиам 57, Тельо 81, Беллуски 90+6.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.