«Динамо» добывает дежурную победу над «Мордовией»
В поединке 33-го тура ФНЛ московское «Динамо» обыграло «Мордовию».
Химки, «Арена-Химки»
«Динамо» – «Мордовия» – 2:1 (1:1)
Голы: Панченко 24, Бечирай 52 — Осипов 40
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Терехов, Зотов (Соснин 28), Сапета, Катрич, Панченко, Бечирай (Темников 90+1), Луценко.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
«Мордовия»: Леонов, Осипов, Багаев, Лебедев, Навлетов, Сысуев (Адаев 90+1), Амбарцумян, Сабитов, Петров, Захарченко (Лукьянов 60), Алхазов (Чалов 77).
Главный тренер: Андрей Семин.
Предупреждения: Сабитов 30, Багаев 62, Соснин 70.
Судья: Станислав Васильев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Отметим, что «Динамо» уже обеспечило себе возвращение в Премьер-Лигу.
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Всех с очередной победой, одноклубники!
Всех сораДников с побеДой!