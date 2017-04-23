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«Динамо» добывает дежурную победу над «Мордовией»

Матч: ДинамоДинамо2 : 1МордовияМордовия
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 33-го тура ФНЛ московское «Динамо» обыграло «Мордовию».

Химки, «Арена-Химки»

«Динамо» – «Мордовия» – 2:1 (1:1)
Голы: Панченко 24, Бечирай 52 — Осипов 40

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Терехов, Зотов (Соснин 28), Сапета, Катрич, Панченко, Бечирай (Темников 90+1), Луценко.
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

«Мордовия»: Леонов, Осипов, Багаев, Лебедев, Навлетов, Сысуев (Адаев 90+1), Амбарцумян, Сабитов, Петров, Захарченко (Лукьянов 60), Алхазов (Чалов 77).
Главный тренер: Андрей Семин.

Предупреждения: Сабитов 30, Багаев 62, Соснин 70.

Судья: Станислав Васильев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Отметим, что «Динамо» уже обеспечило себе возвращение в Премьер-Лигу.

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