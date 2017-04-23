Голы Марсьяля и Руни принесли МЮ победу над «Бернли»
В поединке 34-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли». Напомним, что МЮ не смогли помочь Златан Ибрагимович и Маркос Рохо, выбывшие на долгий срок.
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:2)
Голы: Марсьяль 21, Руни 39.
«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми (Тарковски 46), Кин, Лоутон, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд (Гудмундссон 62), Барнс (Агьейи 75), Грэй.
Главный тренер: Шон Дайч.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба (Кэррик 90+2), Лингард (Рэшфорд 69), Руни, Марсьяль (Мхитарян 79).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Лоутон 66, Руни 78.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Байи великолепен был
Марсьяля и Руни с голами!
Ну ничего ,на майках отобьют)