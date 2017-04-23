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Голы Марсьяля и Руни принесли МЮ победу над «Бернли»

Матч: БернлиБернли0 : 2Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 34-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли». Напомним, что МЮ не смогли помочь Златан Ибрагимович и Маркос Рохо, выбывшие на долгий срок.

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:2)
Голы: Марсьяль 21, Руни 39.

«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми (Тарковски 46), Кин, Лоутон, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд (Гудмундссон 62), Барнс (Агьейи 75), Грэй.
Главный тренер: Шон Дайч.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба (Кэррик 90+2), Лингард (Рэшфорд 69), Руни, Марсьяль (Мхитарян 79). 
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Лоутон 66, Руни 78.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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