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Дубль Бентеке принес «Кристал Пэлас» победу над «Ливерпулем»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 2Кристал ПэласКристал Пэлас
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:25 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас».

Ливерпуль, «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:2 (1:1)
Голы: Коутиньо 24Бентеке 42, Бентеке 74

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн (Груйич 84), Ловрен (Арнольд 79), Матип, Милнер (Морено 82), Лукас, Джан, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Томкинс, Келли, Шлупп, Миливойевич, Кабай (Делани 83), Панчеон, Заха (Ван Анхольт 78), Таунсенд, Бентеке (Кэмпбелл 88).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

Предупреждения: Бентеке 40, Миливойевич 60, Груйич 89.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Отметим, что «Кристал Пэлас» становится специалистом по играм с крупными клубами. Ранее команда одолела «Челси», а в 32-туре «под каток» попал «Арсенал».

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