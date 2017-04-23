Дубль Бентеке принес «Кристал Пэлас» победу над «Ливерпулем»
В матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас».
Ливерпуль, «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:2 (1:1)
Голы: Коутиньо 24 — Бентеке 42, Бентеке 74
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн (Груйич 84), Ловрен (Арнольд 79), Матип, Милнер (Морено 82), Лукас, Джан, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Томкинс, Келли, Шлупп, Миливойевич, Кабай (Делани 83), Панчеон, Заха (Ван Анхольт 78), Таунсенд, Бентеке (Кэмпбелл 88).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
Предупреждения: Бентеке 40, Миливойевич 60, Груйич 89.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Отметим, что «Кристал Пэлас» становится специалистом по играм с крупными клубами. Ранее команда одолела «Челси», а в 32-туре «под каток» попал «Арсенал».
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У нас труднейший календарь на концовку сезона - нет ниодной игры против топ-6, и это чистая правда, как бы иронично не звучало.
Расскажи как ты это видишь.
Я понимаю что школьники на велосипедах на разборки подъезжают, но здоровью это может навредить.
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