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ПСВ минимально переиграл «Аякс»

Матч: ПСВПСВ1 : 0АяксАякс
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В матче 32-го тура голландской Эредивизии ПСВ (3 место в турнирной таблице) минимально обыграл «Аякс» (2 место). Теперь отставание команды из Эйндховена от «Аякса» составляет 3 очка. Лидирует в чемпионате «Фейеноорд».

Эйндховен, стадион «Филипс»

ПСВ – «Аякс» – 1:0 (1:0)
Голы: Локадия 25

ПСВ: Зут, Морено, Изима-Мирен, Ариас, Бренет, Гуардадо, Проппер, ван Гинкел, Бергвейн (Сим Де Йонг 69), Рамселар (Перейро 46), Локадия (Ламмерс 90).
Главный тренер: Филлип Коку.

«Аякс»: Онана, Виргевер, Вельтман, Санчес, де Лигт, Шоне (ван де Бек 74), Классен, Зийеч, Юнес (Нерес 46), Долберг, Траоре (Клюйверт 46).
Главный тренер: Петер Бош.

Предупреждения: ван Гинкел 38, Морено 41, Траоре 43, Вельтман 77, Клюйверт 88, Локадия 88.

Судья: Пол ван Букель.

Напомним, что «Аяксу» также предстоит участие в полуфинале Лиги Европы. В мае команда встретится с «Лионом».

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