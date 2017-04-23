ПСВ минимально переиграл «Аякс»
В матче 32-го тура голландской Эредивизии ПСВ (3 место в турнирной таблице) минимально обыграл «Аякс» (2 место). Теперь отставание команды из Эйндховена от «Аякса» составляет 3 очка. Лидирует в чемпионате «Фейеноорд».
Эйндховен, стадион «Филипс»
ПСВ – «Аякс» – 1:0 (1:0)
Голы: Локадия 25
ПСВ: Зут, Морено, Изима-Мирен, Ариас, Бренет, Гуардадо, Проппер, ван Гинкел, Бергвейн (Сим Де Йонг 69), Рамселар (Перейро 46), Локадия (Ламмерс 90).
Главный тренер: Филлип Коку.
«Аякс»: Онана, Виргевер, Вельтман, Санчес, де Лигт, Шоне (ван де Бек 74), Классен, Зийеч, Юнес (Нерес 46), Долберг, Траоре (Клюйверт 46).
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: ван Гинкел 38, Морено 41, Траоре 43, Вельтман 77, Клюйверт 88, Локадия 88.
Судья: Пол ван Букель.
Напомним, что «Аяксу» также предстоит участие в полуфинале Лиги Европы. В мае команда встретится с «Лионом».
Или войдите через