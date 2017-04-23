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«РБ Лейпциг» играет вничью с «Шальке»

Матч: Шальке-04Шальке-041 : 1РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Шальке» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом».

Гельзенкиркен, «Фелтинс-Арена»

«Шальке-04» – «РБ Лейпциг» – 1:1 (0:1)
Голы: Хунтелар 46Вернер 14

«Шальке-04»: Ферманн, Колашинац, Бадштубер, Хеведес, Коке, Майер (Ритер 82), Бенталеб, Стамбули, Калиджури (Шепф 50), Бургшталлер (Ди Санто 74), Хунтелар.
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Комппер, Орбан, Бернардо, Форсберг (Илсанкер 77), Демме, Кейта, Забитцер, Вернер, Поульсен.
Главный тренер: Ральф Хазенхютль

Предупреждения: Стамбули 29, Хальстенберг 40, Коке 43, Кейта 73, Майер 78.

Судья: Гюнтер Перль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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