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«Арсенал» дожал «Ман Сити» в экстра-тайме и вышел в финал Кубка Англии

Матч: АрсеналАрсенал2 : 1Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:33 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Во втором полуфинальном поединке Кубка Англии «Арсенал» в дополнительное время переиграл «Манчестер Сити».

Лондон, «Уэмбли»

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Монреаль 71, Санчес 101 — Агуэро 62

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин 105+1), Санчес, Озил (Коклен 119), Жиру (Уэлбек 83).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Манчестер Сити»: Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо (Фернандо 99), Туре, Де Брюйне, Силва (Стерлинг 23 (Ихеаначо 106)), Сане, Агуэро (Делф 99).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Санчес 26, Фернандиньо 69, Де Брюйне 89. Туре 103, Делф 105, Джака 108, Отаменди 115.

Судья: Крейг Поусон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В финале турнира «Арсенал» встретится с «Челси».

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