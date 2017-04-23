«Арсенал» дожал «Ман Сити» в экстра-тайме и вышел в финал Кубка Англии
Во втором полуфинальном поединке Кубка Англии «Арсенал» в дополнительное время переиграл «Манчестер Сити».
Лондон, «Уэмбли»
«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Монреаль 71, Санчес 101 — Агуэро 62
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен (Бельерин 105+1), Санчес, Озил (Коклен 119), Жиру (Уэлбек 83).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Манчестер Сити»: Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо (Фернандо 99), Туре, Де Брюйне, Силва (Стерлинг 23 (Ихеаначо 106)), Сане, Агуэро (Делф 99).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Санчес 26, Фернандиньо 69, Де Брюйне 89. Туре 103, Делф 105, Джака 108, Отаменди 115.
Судья: Крейг Поусон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В финале турнира «Арсенал» встретится с «Челси».
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Каталанский специалист, который все свои трофеи в Барсе выиграл благодаря лишь стечению определенных обстоятельств (прим. Эвребе, Штарк, Бузакка и Де Блекере), а в Баварию пришел на все готовое, но при этом умудрился разрушить великолепную машину Хайнкеса и трижды был раздавлен в Лиге Чемпионов против испанских команд, в первый же сезон в Англии просто опозорился!!
Ноль трофеев за сезон в МС, в поименно лучшей команде страны!
Сейчас еще и из четверки этот специалист вылетит, и первым же рейсом шейхи отправят Пепа к его давнишнему другу к Хави, который в Катаре развлекает публику верхом на верблюдах.
Каталанский специалист, который все свои трофеи в Барсе выиграл благодаря лишь стечению определенных обстоятельств (прим. Эвребе, Штарк, Бузакка и Де Блекере), а в Баварию пришел на все готовое, но при этом умудрился разрушить великолепную машину Хайнкеса и трижды был раздавлен в Лиге Чемпионов против испанских команд, в первый же сезон в Англии просто опозорился!!
Ноль трофеев за сезон в МС, в поименно лучшей команде страны!
Сейчас еще и из четверки этот специалист вылетит, и первым же рейсом шейхи отправят Пепа к его давнишнему другу к Хави, который в Катаре развлекает публику верхом на верблюдах.
Гвардиола, ты приехал в Англию учить АПЛ играть в футбол, ну и как, получается?
Видимо, не очень, 28 апреля тебе предстоит играть с "Манчестер Юнайтед" и они будут драться.
Шансы не попасть в топ-4 все увеличиваются, может спасти "Ливерпуль", если перестанет играть.
Шейхи, одумайтесь!!!
Зачем вы платите этому человеку такие деньги, да еще и на трансферы даете огромные средства?
Позорный вылет в 1/8 ЛЧ с 6-ю пропущенными голами. Вылет в 1/8 КЛ. Вылет в 1/2 КА. Место в АПЛ ниже 2-го без намёка на чемпионскую гонку. Вот такие достижения распиаренного бездарного физрука.
Все его достижения и тактические "успехи" в сезоне - замена Харта на косячника Браво, который на пару с самым дорогим защитником АПЛ Стоунсом, напривозил целую авоську голов.
Так что очередной сгусток белковой эктоплазмы в лицо барсоглорам и прочим школьникам, шликающим на лысого рандома.
https://www.youtube.com/watch?v=SwmkPcrXzXo
Я отвечал,откуда такая уверенность у них,что МС не сыграл матч,а они уже в финале?)
Вот,Бог в очередной раз вас и наказал)