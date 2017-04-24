Эрнандес Эрнандес не внес в протокол аплодисменты Рамоса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Рамос Серхио, Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Сегодня, 09:58 | Источник: sport-english.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, работавший на вчерашнем матче Примеры «Реал» - «Барселона» (2:3), не внес в свой послематчевый рапорт саркастические аплодисменты Серхио Рамоса.
Напомним, Рамос был удален за фол против Лионеля Месси. Уже покидая поле, он кому-то саркастически поаплодировал. Как утверждает сам игрок, этот жест был адресован его оппоненту Жерару Пике, а не арбитру.
Эрнандес Эрнандес в своем рапорте упомянул удаление Рамоса, однако в графе «Другие инциденты» он ничего не указал.
Любопытно, что за подобный проступок ранее три матча дисквалификации получил нападающий каталонцев Неймар.
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На классе просто.
У кого то еще вопросы остались?
На классе просто.
У кого то еще вопросы остались?
Это же не первый раз. Барса вот уже более 100 лет живет с этим и она смирилась, пора и нам смириться.
Арбитр тут не при чём.
Недавно Пике заявил, что на Камп Ноу Барсе аплодируют даже в дни поражении.
Ответ Рамоса был аналогичен , Сантьяго Бернабеу аплодировал удалённому Рамосу при счёте 1-2.Оскорбления арбитров не было.
Старая война заклятых друзей.
Кабинет и прокурор из ВИП ложи все контролируют.
"Зениту" можно гордиться тем, что он стоит в одном ряду с "Реалом".
Только от ряда этого несет позорной и вонючей козлятиной.
Спасибо,что вообще красную показал
На классе просто.
У кого то еще вопросы остались?