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Эрнандес Эрнандес не внес в протокол аплодисменты Рамоса

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Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Рамос Серхио, Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Сегодня, 09:58 | Источник: sport-english.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, работавший на вчерашнем матче Примеры «Реал» - «Барселона» (2:3), не внес в свой послематчевый рапорт саркастические аплодисменты Серхио Рамоса.

Напомним, Рамос был удален за фол против Лионеля Месси. Уже покидая поле, он кому-то саркастически поаплодировал. Как утверждает сам игрок, этот жест был адресован его оппоненту Жерару Пике, а не арбитру. 

Эрнандес Эрнандес в своем рапорте упомянул удаление Рамоса, однако в графе «Другие инциденты» он ничего не указал.

Любопытно, что за подобный проступок ранее три матча дисквалификации получил нападающий каталонцев Неймар.

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