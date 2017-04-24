Эрнандес Эрнандес не внес в протокол аплодисменты Рамоса

Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, работавший на вчерашнем матче Примеры «Реал» - «Барселона» (2:3), не внес в свой послематчевый рапорт саркастические аплодисменты Серхио Рамоса.

Напомним, Рамос был удален за фол против Лионеля Месси. Уже покидая поле, он кому-то саркастически поаплодировал. Как утверждает сам игрок, этот жест был адресован его оппоненту Жерару Пике, а не арбитру.

Эрнандес Эрнандес в своем рапорте упомянул удаление Рамоса, однако в графе «Другие инциденты» он ничего не указал.

Любопытно, что за подобный проступок ранее три матча дисквалификации получил нападающий каталонцев Неймар.