Забив гол в ворота «Реала» в сегодняшнем матче, форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико в чемпионате Испании.

За все проведенные в Примере сезоны Месси забил «Реалу» 15 голов. На втором месте остался Альфредо ди Стефано, легендарный игрок «Реала», который в чемпионате отметился в воротах «Барселоны» 14 раз.