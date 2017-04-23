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Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико в чемпионате Испании

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Месси Лионель
Вчера, 23:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Забив гол в ворота «Реала» в сегодняшнем матче, форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико в чемпионате Испании.

За все проведенные в Примере сезоны Месси забил «Реалу» 15 голов. На втором месте остался Альфредо ди Стефано, легендарный игрок «Реала», который в чемпионате отметился в воротах «Барселоны» 14 раз.

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