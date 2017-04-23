Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико в чемпионате Испании
Вчера, 23:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
Забив гол в ворота «Реала» в сегодняшнем матче, форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико в чемпионате Испании.
За все проведенные в Примере сезоны Месси забил «Реалу» 15 голов. На втором месте остался Альфредо ди Стефано, легендарный игрок «Реала», который в чемпионате отметился в воротах «Барселоны» 14 раз.
Messi's 499th Goal for Barcelona. #Messi #ElClasico pic.twitter.com/8Z6ljtznDb
— Maps Maponyane (@MapsMaponyane) 23 апреля 2017 г.
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Нам сейчас главное не ломаться, проиграли битву, но не чемпионат.
Нам сейчас главное не ломаться, проиграли битву, но не чемпионат.
надеюсь перестанут Роналду сравнивать с ним.
просто то что Роналду реально дно в последние лет 5 всем известно.
но обидно что у это БРЕВНА который мяч не может обработать или обыграть ЧЕТЫРЕ ЗМ.
надеюсь перестанут Роналду сравнивать с ним.
просто то что Роналду реально дно в последние лет 5 всем известно.
но обидно что у это БРЕВНА который мяч не может обработать или обыграть ЧЕТЫРЕ ЗМ.
!
надеюсь перестанут Роналду сравнивать с ним.
просто то что Роналду реально дно в последние лет 5 всем известно.
но обидно что у это БРЕВНА который мяч не может обработать или обыграть ЧЕТЫРЕ ЗМ.
Кто ещё достоин Золотого Мяча !?
Нам сейчас главное не ломаться, проиграли битву, но не чемпионат.