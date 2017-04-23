«Ювентус» - «Дженоа»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Дженоа».

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира, Маркизио, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич.

«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо, Муньос, Нтчам, Лашальт, Катальди, Лазович, Велозу, Симеоне, Палладино.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что в первом круге чемпионата «Дженоа» удалось добыть сенсационную победу над «Ювентусом» (3:1)