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«Ювентус» - «Дженоа»: стартовые составы

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ДженоаДженоа
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:10 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Дженоа». 

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира, Маркизио, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич.

«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо, Муньос, Нтчам, Лашальт, Катальди, Лазович, Велозу, Симеоне, Палладино.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что в первом круге чемпионата «Дженоа» удалось добыть сенсационную победу над «Ювентусом» (3:1)

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