«Ювентус» - «Дженоа»: стартовые составы
Сегодня, 21:10 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Дженоа».
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира, Маркизио, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич.
«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо, Муньос, Нтчам, Лашальт, Катальди, Лазович, Велозу, Симеоне, Палладино.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Отметим, что в первом круге чемпионата «Дженоа» удалось добыть сенсационную победу над «Ювентусом» (3:1)
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