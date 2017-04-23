«Ювентус» разгромил «Дженоа»
В поединке 33-го тура Серии А «Ювентус» уверенно разобрался с «Дженоа».
Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»
«Ювентус» – «Дженоа» – 4:0 (3:0)
Голы: Муньос 16 (автогол), Дибала 18, Манджукич 38, Бонуччи 65
«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира (Ринкон 71), Маркизио (Мандрагора 85), Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич (Стураро 81).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо (Бираски 67), Муньос, Нтчам, Лашальт (Бегетто 48), Катальди, Лазович (Хильемарк 86), Велозу, Симеоне, Палладино.
Главный тренер: Иван Юрич.
Предупреждения: Бурдиссо 32.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В первом круге чемпионата «Дженоа» удалось обыграть «Ювентус» (3:1)
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С победой, братва! Движемся к рекордному скудетто!
С победой, братва! Движемся к рекордному скудетто!
Насименто червь картонный
Топит он за интер донный
Вновь взяла его тоска
От игры овна куска
Аха-ха)
Твой на разрыве был первым. Аха-ха)
Привет мендезу, зен-аку, инторчИмпИону и прочим фейкам)
Круто Виола вам со свистом заехала, аха-ха)
Это было 18+))
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