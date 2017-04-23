«Ювентус» разгромил «Дженоа»

В поединке 33-го тура Серии А «Ювентус» уверенно разобрался с «Дженоа».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» – «Дженоа» – 4:0 (3:0)

Голы: Муньос 16 (автогол), Дибала 18, Манджукич 38, Бонуччи 65

«Ювентус»: Нето, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа, Лихтштайнер, Хедира (Ринкон 71), Маркизио (Мандрагора 85), Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич (Стураро 81).

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Дженоа»: Ламанна, Джентилетти, Бурдиссо (Бираски 67), Муньос, Нтчам, Лашальт (Бегетто 48), Катальди, Лазович (Хильемарк 86), Велозу, Симеоне, Палладино.

Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждения: Бурдиссо 32.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В первом круге чемпионата «Дженоа» удалось обыграть «Ювентус» (3:1)