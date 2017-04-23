Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом»

В рамках 33-го тура Примеры состоялось долгожданное испанское дерби. На последних минутах форвард «Барселоны» Лионель Месси забил свой второй гол в матче и принес команде победу над «Реалом», оставляющую место интриге в чемпионате.

Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Барселона» – 2:3 (1:1)

Голы: Каземиро 28, Родригес 85 — Месси 33, Ракитич 73, Месси 90+2

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро (Ковачич 70), Модрич, Бэйл (Асенсио 39), Бензема (Родригес 82), Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Алькасер (Гомеш 70), Месси, Суарес.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Каземиро 12, Умтити 39, Ковачич 81.

Удаление: Рамос 77.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.