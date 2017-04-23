Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом»
В рамках 33-го тура Примеры состоялось долгожданное испанское дерби. На последних минутах форвард «Барселоны» Лионель Месси забил свой второй гол в матче и принес команде победу над «Реалом», оставляющую место интриге в чемпионате.
Мадрид, «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Барселона» – 2:3 (1:1)
Голы: Каземиро 28, Родригес 85 — Месси 33, Ракитич 73, Месси 90+2
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро (Ковачич 70), Модрич, Бэйл (Асенсио 39), Бензема (Родригес 82), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Алькасер (Гомеш 70), Месси, Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Каземиро 12, Умтити 39, Ковачич 81.
Удаление: Рамос 77.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Поздравляю болельщиков Реала, ваша команда лучшая в Испании, вас не тянут судьи как мою Барселону!
HALA MADRID, ЛУЧШАЯ КОМАНДА ИСПАНИИ!!! Даже мой Месси никогда не сравнится с Великим Роналду!
Поздравляю болельщиков Реала, ваша команда лучшая в Испании, вас не тянут судьи как мою Барселону!
HALA MADRID, ЛУЧШАЯ КОМАНДА ИСПАНИИ!!! Даже мой Месси никогда не сравнится с Великим Роналду!
Но мне очень хочется узнать кто утешит нашего нгу)))
что там Модрич говорил )))
Надеюсь Иван даже не пошел его утешать
И купить Азара, Левандовски(Мбаппе), Дибалу или Усмана Дембеле! Также наигрывать Асенсио,Иско и Хамеса!
Зидан с такими темпами, скоро вылетит из Реала!
Теперь усложнили себе задачу! В остальных матчах должны рвать всех подряд!
Месси; Я Вас Учил.
.
пенальти от головы , спины и до штрафной не ставили
лучше бы помолчал
самые грубые ошибки в пользу Реала
Но он сильно сдал в последнее время