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«Монако» обыграл «Лион» и сравнялся по очкам с ПСЖ

Матч: ЛионЛион1 : 2МонакоМонако
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Лион» и сравнялся по очкам с ПСЖ, имея одну игру в запасе. Отметим, что матч начался на 15 минут позже из-за выборов президента Франции.

Лион, «Парк Олимпик Лион»

«Лион» – «Монако» – 1:2 (0:2)
Голы: Тусар 51Фалькао 36, Мбаппе 44

«Лион»: Лопеш, Рыбус, Диахаби, Н'Кулу, Рафаэл, Дардер (Ауар 78), Тусар, Ферри (Гоналон 78), Депай, Матета (Вальбуэна 72), Корне.
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Монако»: Субашич, Раджи, Жемерсон, Глик, Дирар, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Силва, Мбаппе (Жермен 80), Фалькао (Моутиньо 87).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Ферри 22, Лемар 65, Рафаэл 67

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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