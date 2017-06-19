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Баллак: «Не вижу Роналду в другом клубе, кроме „Реала“»

19 июня 2017, 18:46

Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду останется в Мадриде, несмотря на свое желание сменить обстановку.

«Я думаю, что это всё эмоции. Роналду играет в фантастическом клубе, и я уверен, что он счастлив там.

Прямо сейчас ситуация немного сложная. Но Криштиану хватит опыта, чтобы справиться со всем этим и принять лучшее решение для себя.

„Реал“ — это фантастический клуб, и я не вижу Роналду в другой команде».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
20 июня 2017 в 05:03
Всякое может быть
FERIS
FERIS
19 июня 2017 в 23:35
Не хотелось чтобы Рон ушёл из Реала.
Надеюсь он останется.
NOVA
NOVA
19 июня 2017 в 23:24
дай бог так оно и есть!!!
ArtNow
ArtNow ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
19 июня 2017 в 22:40, ред.
    ArtNow
    ArtNow ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
    19 июня 2017 в 22:38
    Конечно не перейдёт, туда заднеприводных не пускают.
    ArtNow
    ArtNow
    19 июня 2017 в 21:24, ред.
      Alex12357
      Alex12357 ответ Baksa66666 (раскрыть)
      19 июня 2017 в 20:12
      Это ему с испугу дали ,а остальные он купил!
      Zidane.5
      Zidane.5
      19 июня 2017 в 20:05
      Криштиану никуда не уйдет, его никто не отпустит!!
      alex lebedev
      alex lebedev
      19 июня 2017 в 19:57
      NGY, ахах, завернул всех под одну гребенку) типичный нгу)
      где я говорил такое?) на данный момент многие в реале выглядят лучше на своих позициях.

      ты лучше вспомни свою заангажированность в отношении месси) у тебя кто угодно лучший, но только не месси)
      Baksa66666
      Baksa66666 ответ Alex12357 (раскрыть)
      19 июня 2017 в 19:53
      В другом клубе он стал впервые обладателем ЗМ
      Alex12357
      Alex12357
      19 июня 2017 в 19:23
      А в другом клубе на него все играть не будут и пенальти будут пробивать те кто заработал а не Роналду!!!
      alex lebedev
      alex lebedev ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
      19 июня 2017 в 19:03
      наивный)
      таким людям не дадут сесть в тюрьму даже при их желании))
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      19 июня 2017 в 19:01
      Я вижу за решеткой. В соседней камере от Месси
      alex lebedev
      alex lebedev
      19 июня 2017 в 18:59, ред.
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