Баллак: «Не вижу Роналду в другом клубе, кроме „Реала“»

Известный в прошлом футболист Михаэль Баллак считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду останется в Мадриде, несмотря на свое желание сменить обстановку.
«Я думаю, что это всё эмоции. Роналду играет в фантастическом клубе, и я уверен, что он счастлив там.
Прямо сейчас ситуация немного сложная. Но Криштиану хватит опыта, чтобы справиться со всем этим и принять лучшее решение для себя.
„Реал“ — это фантастический клуб, и я не вижу Роналду в другой команде».
Надеюсь он останется.
Надеюсь он останется.
где я говорил такое?) на данный момент многие в реале выглядят лучше на своих позициях.
ты лучше вспомни свою заангажированность в отношении месси) у тебя кто угодно лучший, но только не месси)
где я говорил такое?) на данный момент многие в реале выглядят лучше на своих позициях.
ты лучше вспомни свою заангажированность в отношении месси) у тебя кто угодно лучший, но только не месси)
таким людям не дадут сесть в тюрьму даже при их желании))
таким людям не дадут сесть в тюрьму даже при их желании))
тут согласен.
тут согласен.