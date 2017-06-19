Баллак: «Не вижу Роналду в другом клубе, кроме „Реала“»

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19 июня 2017, 18:46

Известный в прошлом футболист считает, что нападающий «Реала» останется в Мадриде, несмотря на свое желание сменить обстановку.

«Я думаю, что это всё эмоции. Роналду играет в фантастическом клубе, и я уверен, что он счастлив там.

Прямо сейчас ситуация немного сложная. Но Криштиану хватит опыта, чтобы справиться со всем этим и принять лучшее решение для себя.

„Реал“ — это фантастический клуб, и я не вижу Роналду в другой команде».