Зинченко: «Украине по силам обыгрывать топ-сборные мира»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил надежду, что сборной Украины удастся квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас хорошая команда, которой по силам обыгрывать топ-команды мира. Я надеюсь, что наша мечта сбудется, и мы поедем на чемпионат мира. Это самый высокий уровень турнира, на котором только может сыграть команда, и я думаю, нам было бы полезно себя попробовать на чемпионате мира».

После 6 туров отбора сборная Украины занимает 4-е место в своей группе I, набрав 11 пунктов. Лидируют хорваты, у которых в активе 13 очков.