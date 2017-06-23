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Зинченко: «Украине по силам обыгрывать топ-сборные мира»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: мнение, Украина, Зинченко Александр
Сегодня, 10:38 | Источник: Kp.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил надежду, что сборной Украины удастся квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас хорошая команда, которой по силам обыгрывать топ-команды мира. Я надеюсь, что наша мечта сбудется, и мы поедем на чемпионат мира. Это самый высокий уровень турнира, на котором только может сыграть команда, и я думаю, нам было бы полезно себя попробовать на чемпионате мира».

После 6 туров отбора сборная Украины занимает 4-е место в своей группе I, набрав 11 пунктов. Лидируют хорваты, у которых в активе 13 очков.

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