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Зинченко: «Украине по силам обыгрывать топ-сборные мира»
Сегодня, 10:38 | Источник: Kp.ua | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил надежду, что сборной Украины удастся квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России.
«Я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас хорошая команда, которой по силам обыгрывать топ-команды мира. Я надеюсь, что наша мечта сбудется, и мы поедем на чемпионат мира. Это самый высокий уровень турнира, на котором только может сыграть команда, и я думаю, нам было бы полезно себя попробовать на чемпионате мира».
После 6 туров отбора сборная Украины занимает 4-е место в своей группе I, набрав 11 пунктов. Лидируют хорваты, у которых в активе 13 очков.
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Может хочет попасть в "Зенит"?
А ведь логично.
Зинченко может сильно не переживать за результаты сб. Украины в этом отборочном цикле.