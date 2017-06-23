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Зинченко: «Я хотел бы вернуться в „Манчестер Сити“ - это мой дом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, ПСВ, Манчестер Сити, Зинченко Александр
Сегодня, 09:21 | Источник: Kp.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который прошлый сезон провел на правах аренды в ПСВ, намерен бороться за место в составе «горожан».

«Останусь ли я в ПСВ? Не хотел об этом говорить до тех пор, пока нет конкретных решений. Время все расставит на свои места.  Но я хотел бы вернуться в „Манчестер Сити“ – это мой дом, я шел именно в этот клуб.

Когда мне поступило предложение от „горожан“, я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне хотелось бы с ним поработать.

У меня очень много приятных впечатлений о Гвардиоле. Это человек, который всегда ставит перед собой высокие цели, понимает, как к ним идти, и добивается своего. Ему просто нужно дать немножечко времени. Этот сезон был для него больше адаптационный, а дальше – больше».

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