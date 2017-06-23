В ближайшие выходные ЦСКА сыграет со «Штурмом» и «Вардаром»

Пресс-служба ЦСКА сообщает о том, что в субботу и воскресенье клуб проведет две контрольные встречи, тем самым завершив программу сбора в Австрии.

24 июня в 19:00 по московскому времени «армейцы» в Граце сыграют с австрийским «Штурмом».

На следующий день в 12:00 по московскому времени москвичи померятся силами с македонским «Вардаром» на территории отеля в Бад-Тацмансдорфе.