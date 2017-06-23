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В ближайшие выходные ЦСКА сыграет со «Штурмом» и «Вардаром»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Штурм, Вардар
Вчера, 18:37 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба ЦСКА сообщает о том, что в субботу и воскресенье клуб проведет две контрольные встречи, тем самым завершив программу сбора в Австрии.

24 июня в 19:00 по московскому времени «армейцы» в Граце сыграют с австрийским «Штурмом».

На следующий день в 12:00 по московскому времени москвичи померятся силами с македонским «Вардаром» на территории отеля в Бад-Тацмансдорфе.

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