Черчесов: «Да, как минимум на бумаге, сборная Мексики лучше нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью накануне матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Мексики:

«Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку. Да, они выше нас (в рейтинге ФИФА), это определяет, как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу.

У мексиканцев есть варианты (команде для выхода в плей-офф достаточно не проиграть), у нас - нет. С какой-то стороны, это даже хорошо».