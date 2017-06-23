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Черчесов: «Да, как минимум на бумаге, сборная Мексики лучше нас»
Вчера, 22:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью накануне матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Мексики:
«Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку. Да, они выше нас (в рейтинге ФИФА), это определяет, как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу.
У мексиканцев есть варианты (команде для выхода в плей-офф достаточно не проиграть), у нас - нет. С какой-то стороны, это даже хорошо».
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Однако, судя по всему, с самого верха журналистам поступил приказ: давай паззитифф! Хотя все давно поняли, что Самому Простому Болельщику плевать на футбол, он любит по шесть шайб забивать. Но приказали - и понеслось. Причем журналисты по дурости сам и не соображают, какую пургу гонят.
Громогласное «Россия!», раздававшееся на матчах Камерун-Чили и Мексика-Португалия — лучшая иллюстрация произошедших метаморфоз.
А по мне так это лучшая иллюстрация тупости журналиста.
PS У России вообще шансов мало, но будем надеяться на лучшее удачи.