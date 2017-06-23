Фернандес: «Минимальный удар или столкновение - вся операция пойдёт насмарку»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который после перенесенной операции на носу тренируется в маске, рассказал о защитном аксессуаре:

«Она мне крайне необходима. В течение трех месяцев надо ее использовать на каждой тренировке. Если будет минимальный удар или столкновение, вся операция пойдет насмарку. Маска сделана в Стокгольме. Она очень хорошо защищает нос, я чувствую себя уверенно при любом контакте.

Тяжеловато ли далась первая тренировка? Мне всегда тяжело даются первые тренировки, тем более месяц после операции я ничего не делал. Это нормально, буду прибавлять день за днем».