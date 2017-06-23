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Фернандес: «Минимальный удар или столкновение - вся операция пойдёт насмарку»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Фернандес Марио
Вчера, 22:21 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который после перенесенной операции на носу тренируется в маске, рассказал о защитном аксессуаре:

«Она мне крайне необходима. В течение трех месяцев надо ее использовать на каждой тренировке. Если будет минимальный удар или столкновение, вся операция пойдет насмарку. Маска сделана в Стокгольме. Она очень хорошо защищает нос, я чувствую себя уверенно при любом контакте.

Тяжеловато ли далась первая тренировка? Мне всегда тяжело даются первые тренировки, тем более месяц после операции я ничего не делал. Это нормально, буду прибавлять день за днем».

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