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Черчесов: «После Евро-2016 мы сделали качественный скачок в плане энтузиазма»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав
Вчера, 21:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов видит позитивные изменения в отношении болельщиков к национальной команде:

«Мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма, потому что мы достаточно много поменяли в команде, в составе, в отношении к сборной. Болельщики это замечают, неслучайно они даже при неудачно сложившейся игре с португальцами нас поддержали, это говорит об определенной симпатии к нам. Понятно, что с нас требуют выигрывать, как и во всех странах мира. Наша задача и в завтрашней игре, и в оставшихся до чемпионата мира не только побеждать и поддерживать уровень, который у нас появляется, командный дух, но и повышать его на крупных турнирах. Завтра один из этих этапов».

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