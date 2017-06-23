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Черчесов: «После Евро-2016 мы сделали качественный скачок в плане энтузиазма»
Вчера, 21:48 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов видит позитивные изменения в отношении болельщиков к национальной команде:
«Мы сделали качественный скачок после чемпионата Европы в плане энтузиазма, потому что мы достаточно много поменяли в команде, в составе, в отношении к сборной. Болельщики это замечают, неслучайно они даже при неудачно сложившейся игре с португальцами нас поддержали, это говорит об определенной симпатии к нам. Понятно, что с нас требуют выигрывать, как и во всех странах мира. Наша задача и в завтрашней игре, и в оставшихся до чемпионата мира не только побеждать и поддерживать уровень, который у нас появляется, командный дух, но и повышать его на крупных турнирах. Завтра один из этих этапов».
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OЧЕ 2000: Нужна победа над Украиной. Итог - ничья.
ЧМ 2002: Устраивает ничья с Бельгией. Итог - поражение.
ОЧМ 2006: Нужна победа над Словакией. Итог - ничья.
ОЧМ 2010: Устраивает ничья со Словенией. Итог - поражение.
ЧЕ 2012: Устраивает ничья с Грецией. Итог - поражение.
ЧМ 2014: Нужна победа над Алжиром. Итог - ничья.
ЧЕ 2016: Нужна победа над Уэльсом. Итог - поражение.
КК 2017: Нужна победа над Мексикой😏
OЧЕ 2000: Нужна победа над Украиной. Итог - ничья.
ЧМ 2002: Устраивает ничья с Бельгией. Итог - поражение.
ОЧМ 2006: Нужна победа над Словакией. Итог - ничья.
ОЧМ 2010: Устраивает ничья со Словенией. Итог - поражение.
ЧЕ 2012: Устраивает ничья с Грецией. Итог - поражение.
ЧМ 2014: Нужна победа над Алжиром. Итог - ничья.
ЧЕ 2016: Нужна победа над Уэльсом. Итог - поражение.
КК 2017: Нужна победа над Мексикой😏
Показатель что сборную вообще некому возглавить кроме Шлепанца.
Удивите завтра. Или вообще идите в .опу надолго.
Показатель что сборную вообще некому возглавить кроме Шлепанца.
Удивите завтра. Или вообще идите в .опу надолго.
а немцы это качество.
так шо хвастатся воровоным эт такое
Жду.
Слушай пройди по моим комментам на сайт Красно белого сердца.
Там поговорим.Есть может быть интересное тебе предложение.
Не спишь ?
Это потому, что вместо футбола скачками занимаемся.