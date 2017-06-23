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Дзюба и Кокорин: «Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег»
Вчера, 18:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин рассказали о том, что им больше всего нравится и не нравится в тренировочных занятиях:
«Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег», - Дзюба и Кокорин в этом вопросе были солидарны.
«Самый любимый элемент? Квадрат, футбол».
Напомним, что «Зенит» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.
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Или войдите через
деньги, известность, машины, девочки.
но как день игры, так хоть увольняйся...
Бегать не любит! Это поэтому его называют столпом? Или столбом? Как правильнее будет? )))
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И после таких слов Он называет нас диванными специалистами?! И требует к себе уважения?!
Позорище!