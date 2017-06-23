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Дзюба и Кокорин: «Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Дзюба Артём, Кокорин Александр
Вчера, 18:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин рассказали о том, что им больше всего нравится и не нравится в тренировочных занятиях:

«Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег», - Дзюба и Кокорин в этом вопросе были солидарны.

«Самый любимый элемент? Квадрат, футбол».

Напомним, что «Зенит» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.

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