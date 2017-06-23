Дзюба и Кокорин: «Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег»

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин рассказали о том, что им больше всего нравится и не нравится в тренировочных занятиях:

«Самый нелюбимый элемент во время тренировок? Бег», - Дзюба и Кокорин в этом вопросе были солидарны.

«Самый любимый элемент? Квадрат, футбол».

Напомним, что «Зенит» сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.