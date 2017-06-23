Медведев: «Отставания в графике подготовки инфраструктуры к Мундиалю недопустимы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что вся необходимая инфраструктура должна быть подготовлена в срок к чемпионату мира по футболу-2018:

«Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшие отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок».

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал не допустить того, чтобы стадионы, построенные к чемпионату мира, в будущем превращались в вещевые рынки.